Мамедъяров: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня

Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил по телефону напряженность сложившуюся в последнее время в Нагорном Карабахе с министром иностранных дел и действующим председателем ОБСЕ Франк-Вальтером Штайнмайером и специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Гербертом Сальбером, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства республики.

Министр проинформировал собеседников в ходе телефонного разговора о напряженности на линии соприкосновении.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что армянская сторона, избрав целью гражданское население и открыв огонь на всей линии, подвергла интенсивному обстрелу позиции азербайджанских ВС.

По его словам, с целью обеспечения безопасности гражданских лиц и предотвращения провокационных действий Армении азербайджанская армия предприняла ответные шаги. Министр отметил, что армянская сторона продолжает нарушать режим прекращения огня.

Э.Мамедъяров добавил, что главной причиной создания подобной напряженности является незаконное расположение армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана.

Глава азербайджанского МИД указал на необходимость требования со стороны мировой общественности и в рамках соответствующих резолюций Совета безопасности ООН вывода армянских войск со всех оккупированных азербайджанских территорий с целью устранения напряженности и продвижения в вопросе урегулирования конфликта.