 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Малена Мард: ЕС поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

    Статус-кво не устойчив и надо двигаться вперед к мирному разрешению конфликта

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Европейский Союз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. 

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявила  глава представительства  ЕС в Азербайджане Малена Мард.

    Она подчеркнула, что статус-кво не устойчив и надо двигаться вперед к мирному разрешению конфликта. Она напомнила, что этот вопрос находился в центре внимания недавнего визита верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

    Посол подчеркнула, что ЕС поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по разрешению нагорно-карабахского конфликта.

    М.Мард также сообщила, что в ближайшие дни в регион должен прибыть спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Зальбер, который "очень активно работает", что отражает внимание ЕС к этому конфликту.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi