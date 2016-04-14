Малена Мард: ЕС поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Европейский Союз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

Она подчеркнула, что статус-кво не устойчив и надо двигаться вперед к мирному разрешению конфликта. Она напомнила, что этот вопрос находился в центре внимания недавнего визита верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Посол подчеркнула, что ЕС поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по разрешению нагорно-карабахского конфликта.

М.Мард также сообщила, что в ближайшие дни в регион должен прибыть спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Зальбер, который "очень активно работает", что отражает внимание ЕС к этому конфликту.