Депутат Госдумы: В нагорно-карабахском конфликте Россия всегда выступала за нерушимость границ - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Интервью Report c депутатом Государственной Думы от фракции ЛДПР Максимом Шингаркиным.

- Прошел всего лишь месяц со встречи президентов Азербайджана и Армении в Вене, на котором было дано подтверждение приверженности обоих государств процессу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. И теперь стало известно о новой встрече президентов, которая, как планируется, состоится 20 июня в Санкт-Петербурге при участии президента России Владимира Путина. Значит ли это, что Россия всерьез заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта?

- Россия вообще не заинтересована в том, чтобы между Азербайджаном и Арменией были бы недружественные отношения. Российский народ заинтересован, чтобы на границах его страны был мир. Исходя из вышесказанного, президент России способствует проведению комплекса мероприятий для скорейшего урегулирования конфликта.

- А о чем конкретно будет говорить президент Путин на предстоящей встрече? Стоит ли ждать прорыва в переговорном процессе?

- Президент Путин будет на встрече говорить о том, что Армения и Азербайджан могут и должны сделать все для того, чтобы стабильность в регионе, в этой части мира была обеспечена в интересах наших народов.

Россию интересует сухопутный маршрут в объятую войной Сирию. Возможное союзничество между Россией, Азербайджаном и Ираном в этом вопросе является одним из компонентов геополитической игры. В данном случае Россия видит важным обеспечить такого рода мир между Арменией и Азербайджаном, чтобы быть поддержанным далее в миротворческих усилиях в Сирии. Ситуация на Ближнем Востоке такова, что тянуть с этим вопросом Россия не имеет права.

- Из-за посреднической миссии России часть политиков в Армении и армянское лобби высказываются за отказ от союза с ней и разворота национальной политики в сторону Запада. Насколько серьезно влияние России в Армении, чтобы предотвратить подобный сценарий?

- Россия обладает большими рычагами экономического давления на Армению, поскольку экономика страны в значительной степени зависит от России.

В нагорно-карабахском конфликте Россия всегда выступала за нерушимость границ, так как этот фактор признан мировым сообществом. Тут просто невозможны какие-либо односторонние преобразования. Геополитическая реальность сегодняшнего дня подтверждает этот тезис. И это на благо самих народов, проживающих в этом регионе. Те, кто выступают с позиций реваншизма, просто теряют в легитимности.

На территории бывшего СССР существуют государства, которые хотели вывести свою страну на интеграцию с Западом. Это обернулось крахом экономики таких стран, да и сама тенденция в значительной части не была поддержана народами, проживающими на их территории. Это понимают и в Ереване. Там политики понимают, что если отказаться от союзнических отношений с Россией, то ее суверенитет останется без важнейших своих основ, что в дальнейшем может поставить под вопрос само существование Армении как единого государства. Президент Путин, думаю, сможет на своем дипломатическом языке объяснить это руководству Армении.