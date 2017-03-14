Максим Шевченко: Армения закладывает войну в свою политическую конструкцию, и это проблема для России

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "Сложнейший вопрос, который сегодня существует во всех сферах – политической, экономической, военной - это карабахский вопрос".

Как сообщает Report, об этом заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, политолог Максим Шевченко на международной конференции "Нагорно-карабахский конфликт: истоки, миротворчество и роль гражданского общества" в Баку.

По его словам, Кавказ, Южный Кавказ особенно, исторически находился на стыке борьбы великих империй – Османской, Персидской, Российской, и каждая сторона предполагает, что эти территории принадлежат им.

При этом Шевченко отметил, что подчинение Кавказа одной из сторон является неприемлемым решением: "Конфликты на Кавказе не решаются попытками на кого-то надавить. Категорически неприемлемый момент – это проведение различных этнических чисток, которые не должны быть оставлены без внимания и без должной оценки в 21 веке".

Он напомнил, что азербайджанцы были массово изгнаны из Нагорного Карабаха и Армении, несмотря на то, что они проживали тут тысячу лет.

"Постсоветское пространство сотрясается от конфликтов, такое ощущение, что идет вторая волна конфликтов", - добавил М. Шевченко.

По его словам, современный Азербайджан готовится не к войне, а ведет мирную жизнь, проводя ряд международных мероприятий – спортивных, политических.

"У армян не наблюдается подобных инвестиций в национальный капитал, что является предпосылкой для неизбежного конфликта. Им приходится заимствовать извне, что приведет к зависимости", - подчеркнул российский эксперт.

М. Шевченко отметил, что Россия занимается сдержанную позицию в карабахском конфликте. По его мнению, сегодня в Армении нестабильная экономическая и политическая ситуация, тем более что в преддверии парламентских выборов власти подогревают эскалацию конфликта изнутри.

"Правящая партия Армении может выиграть только в союзе с дашнаками, которые до недавних пор использовали террор для преследования своих политических целей. Таким образом, сегодня в Армении закладывается война в политическую конструкцию. Это проблема для всего Кавказа и для России. Мы не хотим войны на Кавказе", - указал политолог.

"Разум, рассудок и гуманитарная инициатива являются последней соломинкой, которая удерживает нас от более жестких неприемлемых сценариев развития ситуации на Южном Кавказе", - резюмировал он.