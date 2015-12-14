Лукашевич: заявления Анкары по Нагорному Карабаху деструктивны

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "Заявления Турции по Нагорному Карабаху деструктивны", уверен постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Ранее Анкара заявила, что сделает все возможное, чтобы вернуть Азербайджану территории в Нагорном Карабахе.

"Попытки защитить одну из сторон конфликта в Нагорном Карабахе деструктивны и не могут иметь никакого продолжения", — сказал Лукашевич в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на просьбу прокомментировать эти высказывания турецкого руководства, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".