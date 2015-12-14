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    Лукашевич: заявления Анкары по Нагорному Карабаху деструктивны

    Анкара ранее заявила, что сделает все возможное, чтобы вернуть Азербайджану территории в Нагорном Карабахе

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "Заявления Турции по Нагорному Карабаху деструктивны", уверен постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

    Ранее Анкара заявила, что сделает все возможное, чтобы вернуть Азербайджану территории в Нагорном Карабахе.

    "Попытки защитить одну из сторон конфликта в Нагорном Карабахе деструктивны и не могут иметь никакого продолжения", — сказал Лукашевич в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на просьбу прокомментировать эти высказывания турецкого руководства, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

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