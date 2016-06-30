Лукашевич: Вопрос направления миротворцев в Карабах не обсуждается

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Вопрос направления миротворцев в зону нагорно-карабахского конфликта в настоящее время не обсуждается. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Есть утвержденная еще с 90-х годов концепция миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта. Но это окончательный этап урегулирования, сейчас эта идея не возникает, потому что нет урегулирования. Работает в рамках секретариата ОБСЕ так называемая группа планирования высокого уровня, которая адаптирует регулярно схему проведения гипотетической миротворческой операции под эгидой ОБСЕ в зоне нагорно-карабахского конфликта", — сообщил дипломат.

"Она (группа) работает в тесной координации с офисом личного представителя председателя ОБСЕ (Анжея) Каспшика, с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, частенько выезжает на место. Под адаптацией имеется в виду осмотр местностей и переложение на карты возможных вариантов размещения этих миротворческих подразделений. Окончательный пункт – это согласование принципов урегулирования, после чего стороны согласовывают элементы этой миротворческой операции. Но это очень далекая перспектива и пока очень теоретический вопрос в связи с отсутствием договоренностей сторон о принципах урегулирования", — подчеркнул Лукашевич.

Кроме того, по его словам, для ОБСЕ данная идея будет огромным вызовом, потому что ОБСЕ никогда не занималась миротворческими операциями.