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    Лукашевич: Сопредседатели МГ ОБСЕ могут представить доклад по ситуации в Карабахе в Вене

    Россия считает возможным продолжение военных контактов Баку и Еревана

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ "Россия считает возможным продолжение военных контактов Баку и Еревана, разговоров о встрече на высшем уровне нет".

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

    "Пока я не слышал о подготовке подобной встречи, учитывая, что произошел всплеск напряженности в зоне конфликта. Это сильно отбросило процесс прямого диалога между сторонами. Тем не менее, при посредничестве России удалось прекратить противостояние. Скорее, речь будет идти о продолжении контактов между военными", - заявил он.

    Лукашевич также добавил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ могут выйти с докладом по ситуации в Карабахе: "Сопредседатели были 20 апреля у действующего председателя, докладывали о ситуации, 6-9 апреля они были в регионе. Ожидается, что они могут появиться с докладом о дальнейших действиях в Вене".

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