Лукашевич: Ожидается встреча сопредседателей МГ ОБСЕ с главами МИД Азербайджана и Армении

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В ближайшее время может состояться встреча сопредседателей Минской Группы ОБСЕ с главами МИД Азербайджана и Армении.

Как сообщает Report, об этом порталу "Москва-Баку" заявил официальный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он напомнил, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении с министрами иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в формате "3+2" на полях заседания СМИД ОБСЕ в Гамбурге не состоялась, но в ближайшее время может пройти встреча сопредседателей МГ ОБСЕ с главами МИД Азербайджана и Армении.

Лукашевич также прокомментировал вопрос об эффективности работы Минской группы ОБСЕ: "Хочу сразу отвести попытки критиковать Минскую группу ОБСЕ, что делают некоторые государства-участники. На мой взгляд 2016 год показал, что Минская группа является эффективным механизмом движения в сторону нахождения развязок по крупным проблемам нагорно-карабахского урегулирования, в поддержку тех мероприятий, которые проводят президенты и министры иностранных дел стран-сопредседателей, что значительно помогает решать сложнейшие задачи по продвижению политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Тройка работает слаженно, даже если отдельно брать субстанцию работы ОБСЕ, где позиции России, США и Франции порой бывают диаметрально противоположны. Здесь же коллеги нашли золотую середину, они прекрасно понимают друг друга".