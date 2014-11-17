Литовский депутат: Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Руководитель межпарламентской группы дружбы Литва-Азербайджан Юрас Пожела выступил с заявлением по поводу проармянских высказываний своей коллеги по Сейму Дали Куодите.

Как сообщает Report, в заявлении Ю.Пожела говорится, что личное мнение Д.Куодите не отображает позицию внешней политики Литвы.

"Такая оценка является очень односторонней и не способствует мирному урегулированию конфликта", - заявил Ю.Пожела.

В заявлении глава межпарламентской группы дружбы напомнил, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. "Приняв ряд резолюций, международное сообщество неоднократно призывало вывести войска из области. Такую позицию поддерживает и Литва. Отдельные высказывания Д.Куодите и ее недавнее посещение конфликтной территории Нагорного Карабаха, без необходимых разрешений Совета Сейма, противоречит международному праву - является пагубным для мирного урегулирования конфликта и двусторонних отношений между Азербайджаном и Литвой".

Ю.Пожела также выразил сожаление по поводу подобных заявлений своей коллеги, которые, по его мнению, не способствуют мирному и прочному урегулированию конфликта.

Отметим, что проармянский депутат Сейма Литвы Д.Куодите в своем заявлении назвала действия азербайджанской армии, сбившей вторгшийся в азербайджанское воздушное пространство армянский боевой вертолет Ми-24, провокацией.