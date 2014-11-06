Лидингтон: Политические обстоятельства Шотландии и Нагорного Карабаха разнятся

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Сравнивать Шотландию и Нагорный Карабах нельзя, поскольку они имеют разную историю и политические предпосылки.

Об этом Report заявил министр Великобритании по делам Европы Дэвид Лидингтон, комментируя недавний референдум о независимости в Шотландии и заявления армян о том, что этот пример может быть применен по отношению к Нагорному Карабаху.

"Я не думаю, что Нагорный Карабах имел такую же историю, как и Шотландия. Я думаю, что решение по Нагорному Карабаху должно соответствовать этому региону, Азербайджану и Армении. В этих случаях имеют место разные политические обстоятельства", - заявил Лидингтон.

По его словам, Шотландия существовала как независимое королевство сотни лет, и в 1603 году король Шотландии стал королем Англии: "В начале 18-го века парламенты двух королевств объединились, но тем не менее, Шотландия в составе Великобритании имела значительную автономию со своей законодательной системой. Несколько лет назад Националистическая партия была избрана в парламент Шотландии и потребовала проведение референдума, на что премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон ответил согласием, а также заявил, что будет проводить серьезную кампанию по сохранению единства. Я рад, что было принято решение о том, чтобы Шотландия осталась частью Великобритании".

Референдум о независимости Шотландии состоялся 18 сентября этого года. Большинство жителей Шотландии проголосовало против отделения от Великобритании.