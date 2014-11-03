Лидингтон: Наличие карабахского конфликта вредит стабильности как региона, так и Европы

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Неразрешенность нагорно-карабахского конфликта вредит стабильности как региона, так и Европы. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр Великобритании по вопросам Европы Дэвид Лидингтон на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном в Ереване.

"Нагорно-карабахский конфликт остается источником беспокойства для Соединенного Королевства", - заявил Лидингтон.

По его словам, Великобритания придает важное значение усилиям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по поиску пути политического решения карабахского конфликта.

"Международному сообществу необходимо удвоить содействие сопредседателям МГ ОБСЕ, чтобы прекратить человеческую трагедию этого конфликта, который длится уже очень долго. Мы хотим прогресса в действиях посредников", - добавил министр.