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    ​Лидеры России и Франции продолжат работу в МГ ОБСЕ по карабахскому урегулированию

    Путин проинформировал президента Франции об итогах трехсторонней встречи

    Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин проинформировал президента Франции Франсуа Олланда об итогах трехсторонней встречи с главами Азербайджана и Армении по карабахскому урегулированию.

    Как передает Report, об этом сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

    "Лидеры России и Франции выразили надежду, что достигнутые на этой встрече результаты будут способствовать продвижению мирного процесса. Условлено продолжить активную совместную работу в рамках Минской группы ОБСЕ на этом важном направлении", — сообщает Кремль.

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