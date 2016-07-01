​Лидеры России и Франции продолжат работу в МГ ОБСЕ по карабахскому урегулированию

Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин проинформировал президента Франции Франсуа Олланда об итогах трехсторонней встречи с главами Азербайджана и Армении по карабахскому урегулированию.

Как передает Report, об этом сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"Лидеры России и Франции выразили надежду, что достигнутые на этой встрече результаты будут способствовать продвижению мирного процесса. Условлено продолжить активную совместную работу в рамках Минской группы ОБСЕ на этом важном направлении", — сообщает Кремль.