Личный представитель председателя ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 25 октября 2017 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Горадиз Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Михаил Олару и представитель Группы Планирования Высокого Уровня Александр Непоткрытых.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель Анжей Каспршик, его полевые помощники Огниен Йович, Мартин Шустер и представитель Группы Планирования Высокого Уровня Патрик Фаррелли.