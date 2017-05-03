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    Личный представитель председателя ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск

    Мониторинг пройдет на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении на территории Агдамского района

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 4 мая на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель посол Анжей Каспршик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

    Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.

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