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    Личный представитель председателя ОБСЕ проведет мониторинг на линии противостояния войск

    На линии противостояния войск Азербайджана и Армении состоится очередной мониторинг

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 15 марта 2017 года на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении села Тапкаракоюнлу Геранбойского района планируется проведение очередного мониторинга. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшик, его полевые помощники Жири Аберле и Саймон Тиллер.

    На контролируемой вооруженными силами Армении оккупированной территории Азербайджана мониторинг осуществят полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Христо Христов и Питер Шведберг.

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