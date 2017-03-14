Личный представитель председателя ОБСЕ проведет мониторинг на линии противостояния войск

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 15 марта 2017 года на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении села Тапкаракоюнлу Геранбойского района планируется проведение очередного мониторинга. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшик, его полевые помощники Жири Аберле и Саймон Тиллер.

На контролируемой вооруженными силами Армении оккупированной территории Азербайджана мониторинг осуществят полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Христо Христов и Питер Шведберг.