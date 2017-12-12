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    Личный представитель председателя ОБСЕ проведет мониторинг на линии фронта

    Анжей Каспршик отправится на границу Азербайджана и Армении

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 13-го декабря 2017-го года на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района, планируется проведение очередного мониторинга.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик и его полевой помощник Огниен Йович.

    Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

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