​Личный представитель действующего председателя ОБСЕ встретился с министром обороны Армении

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны Армении Сейран Оганян 27 марта провел встречу с личным представителем действующего председателя ОБСЕ послом Анджеем Каспршиком.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Армении.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения войск в последние дни.

А. Каспршик сказал, что приложит все усилия, вытекающие из его полномочий, для стабилизации ситуации.