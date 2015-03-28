 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Личный представитель действующего председателя ОБСЕ встретился с министром обороны Армении

    Стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения войск в последние дни

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны Армении Сейран Оганян 27 марта провел встречу с личным представителем действующего председателя ОБСЕ послом Анджеем Каспршиком.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Армении.

    Во время встречи стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения войск в последние дни.

    А. Каспршик сказал, что приложит все усилия, вытекающие из его полномочий, для стабилизации ситуации.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi