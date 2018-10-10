Личный представитель действующего председателя ОБСЕ провел мониторинг на линии соприкосновения войск

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 10-го октября на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Геранбойского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнен Йович и Саймон Тиллер.