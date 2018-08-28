Личный представитель действующего председателя ОБСЕ провел мониторинг на линии соприкосновения войск

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 28 августа на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Гейгельского района прошел мониторинг соблюдения режима прекращения огня.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, мониторинг завершился без инцидентов.

Отметим, что мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, его полевые помощники Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.