Личный представитель действующего председателя ОБСЕ прибыл в Тертер - ФОТО - ДОПОЛНЕНО

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Тертер. 6 февраля. REPORT.AZ/ Проинформировавший представителей ОБСЕ глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов сообщил, что армяне за неделю 481 раз нарушили режим прекращения огня на линии фронта в направлении Тертерского района: "У нас есть представители в населенных пунктах расположенных на линии соприкосновения и они регистрируют случаи нарушения режима прекращения огня в течении дня. Населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения войск регулярно подвергаются обстрелу со стороны армян. Почему мы должны жить на своей земле в положении линии соприкосновения войск? Армянская сторона нарушает все международные нормы".

По окончании встречи с главой Исполнительной власти личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик и его полевой помощник Михаил Олару отправились на линию соприкосновения азербайджано-армянских войск.

Тертер. 6 февраля. REPORT.AZ/ Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик и его полевой помощник Михаил Олару встретились с главой Исполнительной власти Тертерского района Мустагимом Мамедовым. На встрече была обсуждена ситуация на линии фронта.

Как сообщает карабахское бюро Report, сегодня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель Анжей Каспршик и его полевой помощник Михаил Олару.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Огнен Йович и Мартин Шустер.