Лейла Алиева: Несмотря ни на что дух нашего народа не был сломлен - ФОТО

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В конференц-зале гостиницы "Редиссон Роял Москва" 29 февраля состоялось мероприятие, посвященное 24-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Report сообщает, что в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

В фойе конференц-зала демонстрировались рисунки азербайджанских и российских школьников, а также воспитанников заслуженного художника РФ Аскера Мамедова, посвященные Ходжалинской трагедии.

Собравшиеся в зале почтили память жертв геноцида минутой молчания.

Выступившая на мероприятии вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева отметила, что Ходжалинская трагедия – это самая кровавая и бесчеловечная страница в нагорно-карабахском конфликте. "Вот уже около 30 лет длится этот конфликт, в результате которого 20 процентов азербайджанских земель находятся под оккупацией. В стране более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. На захваченных землях уничтожены архитектурные шедевры, исторические памятники, стирается все, что связывает этот край с азербайджанской культурой", - сказала Лейла Алиева.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева рассказала собравшимся о той страшной ночи: "В ночь на 26-е февраля 1992 года армянские боевики захватили азербайджанский город Ходжалы, жестоко убили 613 мирных жителей, в том числе 63 детей, 106 женщин и 70 стариков. Оборвалась жизнь будущих врачей, инженеров, учителей, людей, которые могли бы сделать жизнь Азербайджана лучше, светлее и интереснее. Этой трагедии должна быть дана справедливая оценка со стороны международной общественности, а виновники должны понести наказание".

По словам Лейлы Алиевой, в 2008 году стартовала международная кампания "Справедливость к Ходжалы!", цель которой заключается в информировании мировой общественности об этой трагедии. Нужно сделать так, чтобы подобное никогда и нигде не повторилось. "В мире не должно быть место жестоким убийствам и насилию. В рамках кампании уже собрано более 700 тыс. подписей. Кампанию "Справедливость к Ходжалы!" поддерживают десятки государств мира. Парламенты Канады, Мексики, Перу, Пакистана, Сербии, Боснии и Герцеговины, Румынии, Чехии, Иордании, Судана, Панамы, Гондураса, законодательные органы более 20 штатов США, а также Организация Исламского Сотрудничества признают факт геноцида в Ходжалы. Мы организовываем петиции в самые высокие международные организации, включая ООН и Международный суд в Гааге. Наш голос звучит на самых важных конференциях и форумах в мире. В столице Боснии Сараево был установлен памятник жертвам геноцида в Сребренице и Ходжалы. Запущен сайт «Справедливость к Ходжалы», где есть вся информация о трагедии. Мы снимаем фильмы, печатаем книги об этой страшной трагедии. Вот уже много лет подряд во многих странах мира проходят конференции, выставки, семинары, посвященные Ходжалы. Благодаря активистам нашу кампанию поддерживают 115 организаций и более 120 тысяч человек", - подчеркнула она.

Как отметила Лейла Алиева, Азербайджан всегда была толерантной и мультикультурной страной, где в мире и согласии жили и живут люди разных национальностей и религий. "Несмотря ни на что дух нашего народа не был сломлен, жертвы Ходжалы навсегда останутся живыми в нашей памяти. Мы подготовили выставку из рисунков художников Азербайджана и детей. Вы можете почувствовать и увидеть эту трагедию глазами людей искусства. Возможно в этих работах много боли и грусти, но мы искренне верим, что в скором времени армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт найдет свое справедливое решение, территориальное целостность Азербайджана будет восстановлена, все беженцы и вынужденные переселенцы вернутся в свои дома, на свои родные земли", – добавила Л.Алиева.

В своем выступлении посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу отметил, что для ныне живущих поколений азербайджанцев, в каком бы уголке мира они не находились, слово "Ходжалы" стало нарицательным. "Сегодня здесь очень много молодежи, и я искренне рад тому, что наша молодежь растет патриотичной и понимает те цели и задачи, которые ставит наш уважаемый Президент перед нашей молодежью. Слово «Ходжалы» олицетворяет собой беспредельную несправедливость и бесчеловечность. Именно через него азербайджанский народ переживает самые страшные проявления тех жестокостей, которые в современном гуманитарном праве определяются как преступления против человечности", - подчеркнул посол.

По мнению посла, сама жизнь вновь подтверждает вековечную истину: не осужденные преступления рождают новые и еще более тяжкие рецидивы. "Поэтому я хочу подчеркнуть, что сострадание к трагедии Ходжалы, ее безусловное порицание должно быть не только заботой нашего народа, но и морально-правовым выбором всех людей доброй воли. И в этом плане я хочу сказать огромное спасибо Лейле ханум Алиевой, которая проводит огромную работу в рамках кампании "Справедливость к Ходжалы!". Эта хрупкая, красивая женщина отдает много сил этой кампании, и в своем коротком выступлении она перечислила ряд достижений на этом пути, когда в мире уже начинают поворачиваться лицом к этой трагедии, начинают понимать, что это надо осудить для того, чтобы в дальнейшем никогда такая трагедия ни в одной стране мира больше не повторилась", - подчеркнул дипломат.