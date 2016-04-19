Лебедев: Ситуация в Нагорном Карабахе волнует все страны СНГ

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Страны СНГ выступают за мирное урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе и недопущение возобновления в регионе боевых действий.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

"Ситуация в Нагорном Карабахе, в отношениях Армении и Азербайджана волнует всех представителей стран Содружества", - отметил он.

По словам Лебедева, в СНГ высказывают искренние пожелания того, чтобы напряженность в регионе Нагорного Карабаха была снята, и чтобы Армения и Азербайджан нашли компромиссное решение в том, чтобы начать мирный диалог по мирному разрешению этой волнующей всех проблемы.

Глава Исполкома Содружества надеется, что эти пожелания будут учтены и что коллективные усилия стран СНГ и Минской группы ОБСЕ приведут к позитивному решению. "Мы искренне желаем мира и благополучия на Южном Кавказе", - добавил он.