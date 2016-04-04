Лебедев: Обострение обстановки в районе Нагорного Карабаха вызвали глубокую боль и большую тревогу во всех странах СНГ

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "Обострение обстановки и кровопролитные столкновения в районе Нагорного Карабаха вызвали глубокую боль и большую тревогу во всех странах СНГ". Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Исполнительного комитета СНГ, об этом заявил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

"Президенты и министры иностранных дел ряда государств – участников СНГ уже обратились к азербайджанским и армянским партнерам с настоятельной просьбой предпринять незамедлительные шаги для прекращения военных действий и возобновления поиска путей мирного разрешения конфликта.

Гибнут молодые азербайджанцы и армяне, страдают тысячи людей, наносится огромный ущерб обеим сторонам, нагнетается атмосфера вражды и ненависти – все это существенно подрывает базу для возвращения к миру.

Мы все в Содружестве Независимых Государств, друзья и партнеры Азербайджана и Армении искренне надеемся, что обе стороны проявят волю и благоразумие, остановят кровопролитие и в интересах народов обеих стран найдут возможность скорейшего возобновления мирного диалога", - заявил С. Лебедев.