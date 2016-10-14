Лавров: Турция сможет сыграть позитивную роль в урегулировании карабахского конфликта

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Прогресс в урегулировании нагорно-карабахского конфликта станет ключевым моментом для нормализации турецко-армянских отношений.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Если вдруг Армения и Турция вернутся к выполнению своих договоренностей без связи с карабахским конфликтом, мы будем только рады, но наше ощущение, что прогресс в карабахском урегулировании будет ключевым для того, чтобы армяно-турецкие отношения нормализовались", - сказал Лавров журналистам.

Министр назвал важным фактором то, что Турция может сыграть позитивную роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.