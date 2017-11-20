Лавров: Существование карабахского конфликта не устраивает никого

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Существование нагорно-карабахского конфликта не устраивает никого, нужно искать решения этого конфликта. Как сообщает Report об этом заявил на брифинге в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с азербайджанским коллегой Э. Мамедъяровым.

"Будем как посредники дальше искать пути его урегулирования, устраивающие всех на основе того, что уже вырисовывалось в течение последних встреч", - заявил С. Лавров.