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    Лавров: Существование карабахского конфликта не устраивает никого

    Будем как посредники дальше искать пути его урегулирования© Report/ Elshan Baba

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Существование нагорно-карабахского конфликта не устраивает никого, нужно искать решения этого конфликта. Как сообщает Report об этом заявил на брифинге в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с азербайджанским коллегой Э. Мамедъяровым.

    "Будем как посредники дальше искать пути его урегулирования, устраивающие всех на основе того, что уже вырисовывалось в течение последних встреч", - заявил С. Лавров. 

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