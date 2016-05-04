Глава МИД РФ: Статус Нагорного Карабаха не будет определяться в одностороннем порядке

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров не видит причин для паники по поводу инициативы армянских парламентариев обсудить признание Нагорного Карабаха, так как Ереван заверяет, что статус региона не будет определяться в одностороннем порядке, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается новостей об обсуждении темы признания Нагорного Карабаха: это ведь не Армения обсуждает. Это предложение двух членов парламента. И правительство Армении по их законам, как они всем объяснили, успокаивая страсти, должно подготовить заключение на этот законопроект. Я не стал бы сейчас бить тревогу и паниковать", - сказал Лавров в интервью РИА Новости.