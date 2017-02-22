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    Лавров: Россия выступает за то, чтобы продолжать искать взаимоприемлемые развязки карабахского конфликта

    В целом переговоры, я убежден, будут способствовать дальнейшему развитию наших дружеских союзнических отношений

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ "Россия выступает за то, чтобы продолжать искать взаимоприемлемые развязки этого конфликта в полном соответствии с теми документами, которые за последние годы подписывались с участием президентов Армении и Азербайджана и руководителей трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (России, Соединенных Штатов и Франции)". 

    Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном. 

    "В целом переговоры, я убежден, будут способствовать дальнейшему развитию наших дружеских союзнических отношений", - добавил Лавров.

    Он отметил, что альтернативы нынешнему формату работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ не существует.

    Напомним, министры иностранных дел России  и Армении обменялись в ходе состоявшейся  сегодня в Москве встречи мнениями относительно ситуации на Южном Кавказе, включая нынешнее состояние дел по нагорно-карабахскому урегулированию.

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