Лавров: Россия выступает за то, чтобы продолжать искать взаимоприемлемые развязки карабахского конфликта

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ "Россия выступает за то, чтобы продолжать искать взаимоприемлемые развязки этого конфликта в полном соответствии с теми документами, которые за последние годы подписывались с участием президентов Армении и Азербайджана и руководителей трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (России, Соединенных Штатов и Франции)".

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

"В целом переговоры, я убежден, будут способствовать дальнейшему развитию наших дружеских союзнических отношений", - добавил Лавров.

Он отметил, что альтернативы нынешнему формату работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ не существует.

Напомним, министры иностранных дел России и Армении обменялись в ходе состоявшейся сегодня в Москве встречи мнениями относительно ситуации на Южном Кавказе, включая нынешнее состояние дел по нагорно-карабахскому урегулированию.