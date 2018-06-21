Лавров: Россия, США и Франция продолжают работать над нагорно-карабахским урегулированием

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Россия, США и Франция продолжают работать над нагорно-карабахским урегулированием.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем в Москве, комментируя вопрос об остающихся невыполненными резолюциях ООН по Карабаху.

"Резолюции, о которых идет речь, были приняты в период боевых действий. Они позволили во многом остановить эту кровопролитную ситуацию и перевести ее в русло политического диалога", - заявил Лавров.

Он напомнил, что далее была создана Минская группа ОБСЕ : "Этим до сих пор мы все занимаемся - Россия, США и Франция, работаем, чтобы реализовать задачи, которые перед всеми нами стоят. Для того чтобы это произошло, необходим консенсус между сторонами конфликта. Как только мы будем двигаться в этом направлении, я уверен, что урегулирование будет не за горами", - заявил глава МИД России.