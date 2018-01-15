Лавров: Россия пытается привести стороны карабахского конфликта к общему знаменателю - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Россия вместе с США и Францией в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ делает все, чтобы создать условия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на брифинге.

"Российская Федерация не может иметь конкретных планов, потому что проблему решить могут сами стороны. Россия вместе с США, Францией в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ делает все, чтобы создать условия для такого урегулирования", - заявил С.Лавров.

По его словам, Россия пытается привести стороны к общему знаменателю в переговорном процессе между сторонами конфликта.

"Мы предпринимали интенсивные усилия за последние годы, чтобы обобщив все позиции сторон, постараться вычленить совпадающие подходы к тем или иным аспектам этого кризиса, этого урегулирования и одновременно постараться как бы подсказать те компромиссы, которые могут привести к общему знаменателю стороны в тех вопросах, в которых они расходятся до сих пор", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.

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Министр подчеркнул, что все предложения сопредседателей находятся у сторон. "Стороны знают, что сопредседатели думают, но решать сторонам. И, конечно, мы ждем, что какие-то позитивные импульсы последуют от обеих стран", - добавил С.Лавров.

"Думаю, что сейчас было бы важно предпринять дополнительные шаги, чтобы на линии соприкосновения все-таки стало спокойнее", - добавил министр.

По его словам, в нагорно-карабахском урегулировании необходим поэтапный подход. "Эту проблему в одном документе раз и навсегда не решить, нужен поэтапный подход, который будет отражать договоренность в отношении того, что возможно сейчас, и будет определять пути работы над вопросами, которые требуют дополнительного обсуждения в интересах достижения окончательного урегулирования, включая статус Нагорного Карабаха. Так что дело за сторонами", - резюмировал С.Лавров.