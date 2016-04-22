Лавров: Россия будет делать все, чтобы оказывать всемерное содействие в урегулировании карабахского конфликта

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Россия, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, будет делать все, чтобы оказать всемерное содействие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции в Ереване глава МИД России Сергей Лавров.

Он выразил соболезнования в связи с жертвами в результате недавней эскалации на линии соприкосновения войск.

"Этот конфликт не имеет и не может иметь военного решения, он должен быть решен исключительно дипломатическим путем", - подчеркнул Лавров.

Он отметил важность "выполнения соглашения 1994-95 годов о прекращении огня, которые являются бессрочными и должны всеми уважаться".

Глава МИД России также заявил о важности "уделить внимание вопросам реализации мер доверия, мер по расследованию инцидентов на линии соприкосновения".