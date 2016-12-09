Лавров: Решение карабахского конфликта должно основываться на основе согласованных ранее принципов

Баку. 9 декабря.REPORT.AZ/ В формате Минской Группы ОБСЕ есть полная согласованность относительно продолжения усилий по решению нагорно-карабахского конфликта, на основе согласованных ранее принципов.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт российского внешнеполитического ведомства России, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Гамбурге.

По словам главы внешнеполитического ведомства России, на данный момент нет консенсуса по вопросу размещения наблюдателей ОБСЕ в зоне карабахского конфликта.

"Мы уже давно комментировали ситуацию в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, в том числе в свете тех, договоренностей которые были достигнуты в Вене на встрече трех министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ с президентами Армении и Азербайджана, и договоренности, достигнутые на встрече президента России Владимира Путина с президентами Алиевым и Саргсяном", - заявил С.Лавров.

По его словам, договоренности прежде всего касались того, что необходимо переподтвердить соглашение о соблюдения режима прекращения огня.

"Это было сделано, но, к сожалению, нарушения продолжаются, и мы высоко ценим роль ОБСЕ в мониторинге ситуации на линии соприкосновения", - отметил министр.

"Договоренности касались увеличения числа наблюдателей ОБСЕ, причем эти цифры незначительны – на 7 человек увеличить группу, которая и без того скромная, 12 человек. Мы считаем, что эти договоренности должны быть закреплены в решениях ОБСЕ. Но для того, чтобы это сделать, требуется консенсус. Консенсус в отношении физического, количественного увеличения есть, но нет консенсуса в отношении того, где они будут развернуты. Я считаю, как и многие другие, что развернуты они должны быть на линии соприкосновения", - отметил глава российского МИД.