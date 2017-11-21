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    Лавров: Проблема нагорно-карабахского конфликта сложная, ее решение требует времени

    Россия ознакомила армянскую сторону с беседами по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, которые состоялись в Баку© Report/ Elshan Baba

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Россия ознакомила армянскую сторону с беседами по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, которые состоялись в Баку. Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции в Ереване глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД отметил, что Россия как страна-сопредседатель МГ ОБСЕ, совместно с другими странами-сопредседателями, намерена продолжать оказывать содействие в создании условий, которые помогли бы разрешить этот конфликт.

    "Я уже считаю полезным то, что оба президента позитивно отозвались о своем контакте в Женеве и очень важно чтоб это позитивное помогло двигаться вперед", - сказал С. Лавров. По его словам, сопредседатели МГ ОБСЕ работают над этим.

    Глава МИД России отметил, что на данном этапе не стоит высказывать особого оптимизма, так как проблема нагорно-карабахского конфликта сложная, и ее решение требует времени. 

    Напомним, 20 ноября глава МИД России посетил Баку, где провел встречу с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

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