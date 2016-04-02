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    Глава МИД России призвал Азербайджан и Армению воздействовать на ситуацию в Нагорном Карабахе

    Сергей Лавров переговорил с главами МИД Азербайджана и Армении

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главами МИД Азербайджана и Армении призвал воздействовать на ситуацию в Нагорном Карабахе и прекратить насилие, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "В развитие реакции президента России на возобновление боевых действий на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также предпринимаемых российской стороной шагах по нормализации обстановки, в том числе в контактах с сопредседателями минской группы ОБСЕ, Сергей Лавров переговорил с главами МИД Азербайджана и Армении и призвал воздействовать на ситуацию для прекращения насилия", - заявили в МИД России.

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