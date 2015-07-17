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    Лавров: Пришло время для интенсификации переговоров по урегулированию нагорно-карабахской проблемы

    Мамедъяров: Урегулирование становится на рельсы для скорейшего прорыва

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Пришло время для интенсификации переговоров по урегулированию нагорно-карабахской проблемы.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

    Как заявил российский министр, учитывая общий настрой и нацеленность на результат, "мы можем этот прогресс обеспечить".

    Со своей стороны Мамедъяров отметил, что завершившиеся длительные переговоры по урегулированию ядерной программы Ирана дают надежду на то, что и нагорно-карабахская проблема может разрешиться. "Урегулирование становится на рельсы для скорейшего прорыва", — сказал глава МИД Азербайджана.

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