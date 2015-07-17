Лавров: Пришло время для интенсификации переговоров по урегулированию нагорно-карабахской проблемы

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Пришло время для интенсификации переговоров по урегулированию нагорно-карабахской проблемы.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Как заявил российский министр, учитывая общий настрой и нацеленность на результат, "мы можем этот прогресс обеспечить".

Со своей стороны Мамедъяров отметил, что завершившиеся длительные переговоры по урегулированию ядерной программы Ирана дают надежду на то, что и нагорно-карабахская проблема может разрешиться. "Урегулирование становится на рельсы для скорейшего прорыва", — сказал глава МИД Азербайджана.