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    ​Лавров предложит в Ереване наработки России по нагорно-карабахскому урегулированию

    Мария Захарова: Сергей Лавров никогда никуда с пустыми руками не приезжает

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров повез в Ереван определенные наработки для обсуждения урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

    Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

    "Сергей Лавров никогда никуда с пустыми руками не приезжает. Говорить о том, что это план, программа, проект, документ, я думаю, что это неправильно. Речь идет об определенных наработках об обсуждении различных идей и в русле урегулирования", - заявила М.Захарова.

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