​Лавров предложит в Ереване наработки России по нагорно-карабахскому урегулированию

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров повез в Ереван определенные наработки для обсуждения урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Сергей Лавров никогда никуда с пустыми руками не приезжает. Говорить о том, что это план, программа, проект, документ, я думаю, что это неправильно. Речь идет об определенных наработках об обсуждении различных идей и в русле урегулирования", - заявила М.Захарова.