Лавров: По большинству аспектов карабахского урегулирования есть согласие обеих сторон

© Report.az

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ На данный момент обсуждаются две-три конкретные темы, являющиеся ключевыми для окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

"Мы рассчитываем, что карабахский конфликт поддается урегулированию. Об этом говорят результаты многолетних контактов, по итогам которых удалось выработать общее понимание ключевых вопросов, подлежащих урегулированию. Это и вопросы безопасности, прежде всего, это вопросы гуманитарные, это вопросы возвращения тех районов, которые сейчас находятся вокруг Карабаха и не контролируются Азербайджаном, это и определение статуса Нагорного Карабаха. Безусловно, без учета тех людей, которые там проживают, это и согласование параметров миротворческих сил. По большинству этих аспектов окончательного решения у нас есть согласие, но две-три конкретных темы, которые являются ключевым для окончательного пакета, пока еще обсуждаются. Не буду лукавить, мы пока далеки от того, чтобы увидеть ситуацию, когда стороны вырабатывают единый подход к этим остающимся вопросам", - заявил С.Лавров.

По его словам, в нынешних условиях, прежде чем возобновить содержательные переговоры по урегулированию оставшихся вопросов, важно добиться деэскалации, которая обострилась в последнее время на линии соприкосновения. По мнению Лаврова, важную роль в этом сыграло бы укрепление мер доверия.