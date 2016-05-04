Глава МИД РФ: Планируется встреча по Карабаху с участием сопредседателей ОБСЕ

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В ближайшее время планируется встреча по Нагорному Карабаху с участием сопредседателей ОБСЕ.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Планируем, потому что дело требует такого повышенного внимания. Согласуем скоро, наверное, ближайший контакт. С участием, естественно, сопредседателей, с участием сторон. Эта же работа требует такого коллективного формата", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, планируются ли в ближайшее время переговоры по Нагорному Карабаху.