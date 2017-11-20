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    Лавров обсудит в Баку двусторонние отношения и карабахское урегулирование

    Министр иностранных дел России проведет переговоры с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым© Report.az

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Баку переговоры с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, в центре внимания будут двусторонние вопросы и перспективы нагорно-карабахского урегулирования.

    Как передает Report, об этом сoобщает ТАСС.

    Кроме того, визит главы российского МИД приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

    "Будем говорить о региональной и международной проблематике, в том числе постараемся понять, где мы находимся в рамках усилий по карабахскому урегулированию после недавней встречи президентов Армении и Азербайджана (в Женеве 16 октября)", - анонсировал ранее встречу Сергей Лавров.

    После встречи пройдет совместная пресс-конференция с участием глав МИД двух стран.

    Двусторонние связи между соседними и дружественными странами – Азербайджаном и Россией носят характер стратегического партнерства. Этот год знаменателем 25-летием дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией. 

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