Россия и Франция объединят усилия для нормализации ситуации в Карабахе

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель французского внешнеполитического ведомства Жан-Марк Эйро в телефонном разговоре договорились объединить усилия для скорейшей нормализации ситуации в Нагорном Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Телефонный разговор состоялся в четверг по инициативе французской стороны.

"Министры обсудили последнее развитие событий в Нагорном Карабахе и договорились объединить усилия России и Франции, как сопредседателей Минской группы, с целью скорейшей нормализации ситуации в районе конфликта", — говорится в сообщении.