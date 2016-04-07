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    Россия и Франция объединят усилия для нормализации ситуации в Карабахе

    Глава МИД России провел телефонный разговор с французским коллегой

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель французского внешнеполитического ведомства Жан-Марк Эйро в телефонном разговоре договорились объединить усилия для скорейшей нормализации ситуации в Нагорном Карабахе.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

    Телефонный разговор состоялся в четверг по инициативе французской стороны.

    "Министры обсудили последнее развитие событий в Нагорном Карабахе и договорились объединить усилия России и Франции, как сопредседателей Минской группы, с целью скорейшей нормализации ситуации в районе конфликта", — говорится в сообщении.

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