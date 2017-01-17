Лавров назвал основные условия решения нагорно-карабахского конфликта

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Сохраняет силу требование освобождения оккупированных территорий при определении окончательного статуса Нагорного Карабаха.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам годам, комментируя вопрос о возможном освобождении оккупированных Арменией территорий Азербайджана.

"Это уже не является чем-то абстрактным, это не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана", - заявил С.Лавров.

По его словам, по поводу конфликта существует целый набор решений, которые принимались в Совете безопасности ООН в самый разгар конфликта и требовали прекращения огня.

"С тех пор как это прекращение огня состоялось при посредничестве Российской Федерации и ОБСЕ, сохраняет силу требование о том, чтобы освободить оккупированные территории, но ни в коем случае не силой и при определении окончательного статуса Нагорного Карабаха", - отметил глава внешнеполитического ведомства России.