Лавров: Россия считает содействие урегулированию карабахского конфликта одним из своих приоритетов

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "Россия по-прежнему рассматривает содействие достижению договоренности между сторонами карабахского конфликта в качестве одного из наших внешнеполитических приоритетов".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместном брифинге в Москве с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

По его словам, Россия по-прежнему ведет содействие по поиску взаимовыгодных договоренностей и по двусторонним каналам и по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. С. Лавров отметил, что с оптимизмом смотрит на вопрос урегулирования этого конфликта.

"То, что конфликт затянулся это знают все и то, что есть база для урегулирования конфликта тоже все знают. Однако активность России по содействию достижения обоюдного решения, никогда не снижалась. Будем стараться, чтобы такая договоренность была достигнута как можно скорее", - заявил глава МИД России.