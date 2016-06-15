​Лавров: Конфликты на пространстве СНГ могут быть урегулированы исключительно мирным путем

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "Конфликты на пространстве СНГ, как и в любом другом регионе, могут быть урегулированы исключительно мирным путем, политико-дипломатическими и иными невоенными средствами".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме.

"Это касается и внутриукраинского кризиса, и проблем Приднестровья, Нагорного Карабаха. Главное - уважать достигнутые договоренности сторон, не допускать их ревизии. Убеждены, что все эти кризисные ситуации поддавались бы урегулированию гораздо легче в случае преодоления системных дефектов в сфере общеевропейского сотрудничества, ликвидации сохраняющихся разделительных линий", - подчеркнул С.Лавров.