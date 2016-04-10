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    Лавров и Керри приветствовали договоренность о перемирии в Карабахе

    Госсекретарь США и глава российского МИД условились способствовать нормализации обстановки в зоне карабахского конфликта, сообщили в МИД России

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри приветствовали договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе, отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства, передает Report

    "Главы внешнеполитических ведомств приветствовали достигнутую договоренность о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и условились способствовать нормализации обстановки в регионе", — говорится в сообщении.

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