Лавров и Керри приветствовали договоренность о перемирии в Карабахе

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри приветствовали договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе, отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства, передает Report

"Главы внешнеполитических ведомств приветствовали достигнутую договоренность о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и условились способствовать нормализации обстановки в регионе", — говорится в сообщении.