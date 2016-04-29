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    ​Лавров и Керри обсудили по телефону ситуацию на Украине и в Карабахе

    Рассматривались другие актуальные международные проблемы

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри обсудили по телефону в пятницу пути урегулирования конфликта в Сирии через сохранение и укрепление установленного усилиями РФ и США перемирия, говорится в сообщении МИД РФ.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости.

    Рассматривались другие актуальные международные проблемы, включая ситуацию на Украине и вокруг Нагорного Карабаха, и некоторые вопросы двусторонних отношений, говорится в документе.

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