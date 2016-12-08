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    Лавров: Приверженность достигнутым договоренностям является ключом к урегулированию карабахского конфликта

    Урегулирование конфликтов должно вестись в рамках установленных форматов с участием всех сторон на основе баланса их интересов

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Приверженность достигнутым ранее договоренностям является ключом к урегулированию всех других сложных проблем, включая нагорно-карабахский конфликт.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на 23-м заседании совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Гамбурге.

    По его словам, урегулирование конфликтов должно вестись в рамках установленных форматов с участием всех сторон на основе баланса их интересов. 

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