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    Генсек ОБСЕ: Недавнее ухудшение ситуации в зоне карабахского конфликта вызывает большую обеспокоенность

    Усиленный мониторинг ОБСЕ на местах может сыграть стабилизирующую роль

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ "Мы должны уделять больше внимания неурегулированным конфликтам на пространстве ОБСЕ. Недавнее ухудшение ситуации на линии соприкосновения в зоне  нагорно-карабахского конфликта вызывает большую обеспокоенность".

    Как сообщает Report, об этом на ежегодной конференции по вопросам безопасности в Вене заявил  генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.

    Он подчеркнул необходимость проведения переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта  в рамках уже существующих форматов. Л.Заньер также подчеркнул важность прогресса по достижению мер по обеспечению безопасности и построению доверия между сторонами.

    "Усиленный мониторинг ОБСЕ на местах может сыграть стабилизирующую роль", - заявил генсек ОБСЕ.

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