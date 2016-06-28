Генсек ОБСЕ: Недавнее ухудшение ситуации в зоне карабахского конфликта вызывает большую обеспокоенность

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ "Мы должны уделять больше внимания неурегулированным конфликтам на пространстве ОБСЕ. Недавнее ухудшение ситуации на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта вызывает большую обеспокоенность".

Как сообщает Report, об этом на ежегодной конференции по вопросам безопасности в Вене заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.

Он подчеркнул необходимость проведения переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках уже существующих форматов. Л.Заньер также подчеркнул важность прогресса по достижению мер по обеспечению безопасности и построению доверия между сторонами.

"Усиленный мониторинг ОБСЕ на местах может сыграть стабилизирующую роль", - заявил генсек ОБСЕ.