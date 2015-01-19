Кыргызский сотовый оператор исправил ошибку в связи с территориальной целостностью Азербайджана

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Действующий в Кыргызстане сотовый оператор "O!" компании "NUR Telekom" исправил ошибку в связи с территориальной целостностью Азербайджана.

Как сообщили Report в посольстве Кыргызстана в Азербайджане, после того, как МИД Кыргызстана связалось с начальником юридического отдела компании, эта ошибка была устранена. Кроме того, согласно информации, представитель компании принес извинения за допущенную ошибку.

В посольстве также сообщили, что тарифы по осуществлению международных звонков были предоставлены поставщиками услуг из России.

Напомним, что кыргызский сотовый оператор "О!" компании "NUR Telekom" представила в прайс-листе международных звонков Нагорный Карабах как часть территории Армении.